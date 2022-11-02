Владивосток, , 08:57 — REGNUM В Приморском крае проверяют помещения, пригодные для укрытия населения в случае военной необходимости, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Спальные места в убежище Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

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Проводится сверка количества защитных сооружений, оценивается их состояние.

«Долгое время не уделялось должного внимания вопросам защиты населения, но как показывают последние события, такими объектами гражданской обороны необходимо всерьез заниматься регулярно. И сейчас проводится ряд мероприятий, чтобы навести порядок в части гражданской обороны и определить потребность в укрытиях и их возможном дооборудовании до комфортных условий. Все службы жизнеобеспечения периодически должны наводить порядок на этих объектах, которые всегда должны быть в режиме готовности», — пояснил глава министерства ГОЧС Александр Златкин.

Акцентируется, что в Приморье не ведётся никакой срочной подготовки подвалов в качестве бомбоубежищ для укрытия населения — начата лишь ревизия.

При этом доступ в подвалы жилых домов будет ограничен, а сами помещения должны содержаться в порядке, без захламления. Это прежде всего требования противопожарной безопасности.

8 ноября в населённых пунктах региона пройдут плановые учения по проверке готовности системы оповещения о ЧС. В течение нескольких минут будут работать сирены, при этом жителям никаких действий во время этих мероприятий предпринимать не нужно.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Магаданской области Сергей Носов проверил ведомственное убежище ТЭЦ — готовность сил и средств защиты населения — один из важнейших вопросов.