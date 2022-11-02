Лос-Анджелес, США, 2 ноября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Лупита Нионго может сняться в спин-оффе популярной хоррор-серии «Тихое место». Об этом 2 ноября сообщает портал Collider.

Цитата из к/ф «Тихое место». Реж. Джон Красински. 2018. США Тишина

Отмечается, что актриса сейчас ведет переговоры о том, чтобы исполнить главную роль в картине «Тихое место: День первый» (A Quiet Place: Day One). Снимать фильм будет режиссёр Майкл Сарноский, в 2021 году выпустивший на большие экраны драму «Свинья» с Николасом Кейджем.

Напомним, Лупита Нионго ранее снялась в фильме ужасов Джордана Пила «Мы», она также исполняет роли женщины-воина Накии в кинокомиксах Marvel. Премьера хоррора «Тихое место 2» состоялась 3 июня 2021 года, при бюджете $61 млн картина собрала в США $160 млн, а в мире — более $295 млн.