Томск, , 08:58 — REGNUM 1 ноября завершена процедура слияния территориальных управлений Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Новосибирск

Объединение произошло путём присоединения томского управления к новосибирскому с центром в Новосибирске. Соответственно, название ведомства изменено на управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

«Реорганизация проведена в соответствии с приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и в целях совершенствования организации деятельности территориальных управлений», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были объединены управления Россельхознадзора по Челябинской и и Курганской областям.

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