Ижевск, 2 ноября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Удмуртии вводятся дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных, добровольцев и участников специальной военной операции. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава региона Александр Бречалов.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

В частности, будет организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, членам семьи военных окажут содействие в поиске работы, содействие занятости безработных членов семей будет оказываться в приоритетном порядке.

Семьям помогут оформить социальные и иные выплаты, меры социальной поддержки, на получение которых семья имеет право. Члены семей мобилизованных будут освобождены от начисления пени на услуги ЖКХ и капремонт. Перерасчеты оплаты услуг ЖКХ в связи с временным отсутствием мужчин по месту проживания будут проводиться в беззаявительном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии будет оказываться медицинская реабилитация участникам специальной военной операции, отправленным в запас или в отставку по состоянию здоровья. Реабилитация может проходить в условиях круглосуточного или дневного стационара, а также поликлиника.

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