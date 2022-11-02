Кишинёв, 2 ноября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Воздушной обороны в Молдавии фактически нет, так как 30 лет в неё никто не вкладывал средства. Об этом 1 ноября на телеканале TV8 заявил депутат парламента республики о правящей партии «Действие и солидарность», председатель комитета по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп.

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«Никто не думал, что такая вещь когда-нибудь понадобится. То, что у нас есть, только противоградовые системы и никакого эффекта они не дают», — сказал депутат.

Карп заявил, что для решения этой проблемы видит два пути: нарастить оборонный бюджет или вступить в НАТО, для чего потребуется «решить, что делать с Приднестровьем». По его мнению, быстрого решения в этом случае найти не получится, так как нужны значительные средства.

«Мы увеличим бюджет на следующий год для оснащения национальной армии», — заявил Карп.

Напомним, 31 октября на приграничную территорию Молдавии упали обломки ракеты, сбитой ПВО киевского режима. В правительстве республики объявили виновной Россию, из страны будет выслан дипломат РФ. При этом фотографии обломков не были обнародованы, а минобороны Молдавии сообщило, что в тот день не было нарушений воздушной границы республики.