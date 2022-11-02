Джелалабад, Афганистан, , 08:53 — REGNUM Корреспондент телеканала «Инекос» Нияз Мохаммад Хакесар рассказал, что его избили неизвестные вооруженные люди, когда он возвращался домой с работы. Он заявил об этом 2 ноября в беседе с Afghanistan International

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По словам Хакесара, трое вооружённых мужчин остановили его в 7-м районе города Джелалабада и избили, задав несколько вопросов о его работе.

«Меня спросили, репортёр ли я? Я сказал, что «да». Позже один из них подтвердил, что я репортёр и они сразу начали избивать меня», — сказал он.

Также корреспондент уточнил, что затем потерял сознание от побоев, а когда пришел в себя, понял, что находится в больнице, куда его отвезли местные жители. Кроме того, Хакесар добавил, что ни с кем не имеет личной вражды, а причиной нападения, как он считает, стала его профессиональная деятельность

При этом отмечается, что местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Джелалабаде, столице провинции Нангархар, ничего не сказали об этом инциденте

Отметим, за последние несколько месяцев неизвестные избили трех сотрудников этого телеканала, в том числе женщину, а в первые месяцы 2021 года в результате двух вооруженных нападений были убиты водитель и четыре журналистки этого СМИ.