Сеул, 2 ноября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль осудил ракетные пуски КНДР, одна из которых упала к югу от Северной разграничительной линии. Об этом сообщает Yonhap News.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Выступая 2 ноября на экстренном заседании Совета национальной безопасности, глава государства подчеркнул, что северокорейская ракета пересекла разграничительную линию, которая выполняет функции межкорейской границы, впервые после раздела Корейского полуострова.

Южнокорейский лидер призвал военных сохранять повышенную готовность к новым провокациям со стороны КНДР.

Юн Сок Ёль подчеркнул, что никакие попытки Пхеньяна нанести урон южнокорейскому обществу и союзу Сеула и Вашингтона не увенчаются успехом.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября КНДР запустила не менее 10 ракет различных типов. Одна из них упала в вблизи территориальных вод Южной Кореи, в 57 километрах от расположенного на побережье города Сокчхо. Ещё одна ракета направлялась в сторону острова Уллындо и упала в море в 167 километров от него.

Читайте также: Северная Корея запустила 10 ракет различных типов — Yonhap