Абу-Даби, 2 ноября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. США и Объединенные Арабские Эмираты достигли соглашения о выделении 100 миллиардов долларов на проекты в области «чистой» энергетики с целью генерации дополнительных 100 гигаватт к 2035 году, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен 1 ноября, как сообщает агентство Reuters.

Абу-Даби

Правительства двух стран подписали в Абу-Даби меморандум о взаимопонимании, определяющий рамки сделки, говорится в заявлении Блинкена.

«Этот меморандум о взаимопонимании — важный шаг вперед в наших совместных усилиях по ускорению коллективного движения к чистой энергии», — сказал Блинкен.

Согласно инициативе, ОАЭ и США будут оказывать техническую, административную и финансовую помощь в реализации коммерческих и экологически устойчивых энергетических проектов, в том числе и в других странах.

«Вместе мы будем стимулировать крупномасштабные инвестиции в новые энергетические технологии в наших странах, по всему миру и в странах с развивающейся экономикой», — сказал старший советник госдепартамента США по энергетическим вопросам Амос Хохштейн в отдельном заявлении.