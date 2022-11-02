Кызыл, , 08:49 — REGNUM В Туве подростка и двоих его знакомых подозревают в совершении убийства. Тело жертвы было найдено на пустыре в пригороде Кызыла 29 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Подростковая жестокость Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, в тот день между несовершеннолетним и потерпевшим произошла ссора во время совместного распития спиртного. В ходе ссоры подросток при помощи знакомых избили 26-летнего молодого человека, в результате чего тот скончался на месте.

К настоящему времени двое фигурантов задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и направлено ходатайство о заключении их под стражу.

«Личность третьего подозреваемого устанавливается, в орган дознания направлено поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий по его задержанию», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за восемь месяцев 2022 года уровень подростковой преступности в Туве несколько вырос — зафиксировано 138 случаев против 135 в прошлом году.

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