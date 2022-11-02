Петропавловск-Камчатский, 2 ноября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. На Камчатке за последние сутки сгорели два автомобиля, один из них огонь уничтожил полностью, сообщили в краевом управлении МЧС.

Jason Bolonski Горящий автомобиль

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В Петропавловске-Камчатском 1 ноября загорелся автомобиль Subaru Forester. Сообщение о происшествии поступило в 16:13 по местному времени. Уже в 16:22 пожар был локализован, а через 24 минуты потушен. Автомобиль полностью уничтожен.

В Елизовском районе на 5 км автодороги поселок Термальный — Мутновская ГЭС загорелся «УАЗ». В тушении были задействованы восемь огнеборцев на двух автоцистернах. В результате пожара автомобиль поврежден на 8 кв. метрах.

Погибших и пострадавших в результате пожаров нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в 2022 году за время пожароопасного сезона лесные пожары действовали на 9 тыс. га, что в 19 раз меньше чем в прошлом году.