Владивосток, , 08:54 — REGNUM Профсоюзы Приморья бьют тревогу — одно из горно-металлургических предприятий края может в 2023 году прекратить деятельность, сообщается на сайте Федерации профсоюзов региона.

Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края, колонна «Дальполиметалла» Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Тему сохранения предприятий региона и рабочих месту депутат Госдумы РФ Виктор Пинский («Единая Россия») обсудил с представителями профсоюза горно-металлургического предприятия «Дальполиметалл» (Дальнегорск) во время приёма граждан во Владивостоке.

«Профсоюз «Дальполиметалла» обеспокоен судьбой работников из-за перспектив прекращения деятельности предприятия. По данным профсоюза, уже в апреле 2023 года нечем будет платить налоги из-за того, что в этом году существенно снизились цены на продукцию предприятия. Работать над тем, чтобы снизить, например, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для дальневосточных предприятий я начал ещё в прошлом созыве Госдумы. И для Приморского ГОКа это удалось сделать. Предприятие уже пользуется льготой. Помогла тесная работа с Минфином в Госдуме. С «Дальполиметаллом» ситуация более сложная. И сейчас надо срочно решить, как распространить льготу по НДПИ на него.

Приморские предприятия должны продолжить работать, несмотря на трудности, которые принесли в этом году изменения в макроэкономике. Задача власти, в том числе министерств и ведомств, сделать так, чтобы предприятия в регионах получили нужную им поддержку и продолжили свою деятельность. Это жизненно важно для экономики и жителей Приморья», — сказал Виктор Пинский.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по бюджету и налогам считает, что запланированное повышение в 2023 году налоговой нагрузки для компаний по добыче угля, газа и нефти может повлечь негативные последствия для их инвестиционной активности.