Екатеринбург, , 09:22 — REGNUM Волонтёрский центр Екатеринбурга «Мы рядом» с начала работы, 7 октября обработал более 800 обращений семей мобилизованных. Об этом журналистам сообщили в городской администрации.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Чаще всего люди просят помочь с доставкой продуктов и лекарств, проведением ремонта в квартире, со встречей ребёнка из детского сада или школы. На площадке волонтерского центра по адресу улица Пушкина, 16 также организован пункт сбора гуманитарной помощи бойцам, находящимся в зоне СВО. Волонтёры принимают тёплую одежду, продукты питания с длительным сроком хранения, медикаменты и средства личной гигиены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в качестве мер поддержки родственники мобилизованных уже начали получать положенные выплаты в размере 20 тыс. рублей. Деньги полагаются супругам мобилизованных, их несовершеннолетним детям и ученикам вуза или колледжа в возрасте от 18 до 23 лет.