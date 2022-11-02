Вашингтон, 2 ноября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Верховный суд США отклонил апелляцию о запрете на допрос американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (представляет штат Южная Каролина) в рамках расследования дела о президентских выборах 2020 года в штате Джорджия, на итоги которых якобы пытался оказать влияние бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом говорится в судебном постановлении.

(сс) Gage Skidmore Линдси Грэм

Парламентарий должен будет ответить на вопросы перед большим жюри в округе Фултон (штат Миссури). Ранее Грэм направил апелляцию об отсрочке решения суда, потребовавшего проведения допроса для сенатора.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января 2021 года Дональд Трамп за несколько дней штурма Капитолия, предпринятого его сторонниками, выступил в Джорджии и призвал граждан США не дать демократам украсть победу на выборах, на которых, как до сих пор утверждает сам Трамп, победил он.