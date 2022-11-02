Ижевск, , 08:46 — REGNUM В Удмуртии будет оказываться медицинская реабилитация участникам специальной военной операции, отправленным в запас или в отставку по состоянию здоровья. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава республики Александр Бречалов.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

Реабилитация может проходить в условиях круглосуточного или дневного стационара, а также поликлиника. Выбор условий пребывания под медицинским наблюдением будет зависеть от состояния здоровья отправленного в запас военнослужащего.

«Главам городов и районов, военным комиссариатам на территории Удмуртии необходимо лично включиться в эту работу. Все вернувшиеся из зоны боевых действий должны четко знать, что у них есть возможность пройти реабилитацию», — поручил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября пять врачей будут направлены для оказания медицинской помощи в Вольск, где в настоящее время проходят боевое слаживание мобилизованные из Удмуртии. Кроме того, готовится к отправке партия медикаментов, которая включает около 170 наименований. В первую очередь, это противовоспалительные, антибактериальные, противовирусные препараты и анальгетики.

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