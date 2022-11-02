Лондон, , 08:43 — REGNUM Информация о плане действий в случае отключения электричества в Британии не разглашается властями страны, так как они не хотят, чтобы это увязывалось с темой конфликта на территории б. УССР. Об этом 2 ноября сообщает газета Guardian со ссылкой на источник.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным издания, в данный момент Лондон проводит тестирование секретного плана действий в случае отключения электричества в стране Programme Yarrow и в документах по нему, которые попали в распоряжение газеты, при самом плохом развитии событий все сектора британской экономики могут ожидать «серьёзные нарушения» электроснабжения, продолжительность которых может составить до одной недели.

«Правительство не хочет разглашения какой-либо информации о Yarrow, так как они (власти) не хотят, чтобы он рассматривался как нечто, связанное с [конфлитком на территории б. УССР], энергоснабжением и стоимостью жизни. Но нам нужно думать о том, как мы можем заранее помочь людям. Тот факт, что они говорят об этом, означает, что они действительно обеспокоены тем, что это может произойти», — заявил источник.

Также указывается, что в плане также рассматривается ситуация, когда Британия без предварительного предупреждения будет лишена доступа к электроэнергии в зимний период при отсутствии резервных генераторов. При этом, как предполагается, 60% британского спроса на электричество будут удовлетворено в период «между вторым и седьмым днем» после того, как начнутся перебои со светом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что пилотов, обученных управлять истребителями пятого поколения F-35 в Великобритании оказалось гораздо меньше, чем самих самолётов.