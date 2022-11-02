Москва, 2 ноября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Москве в День народного единства на Красной площади откроется интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы, сообщается 2 ноября на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

С 5 по 7 ноября москвичи и гости столицы смогут увидеть десятки единиц военной техники, кинохронику, тематические инсталляции, послушать стихи и песни военных лет и посмотреть театрализованные постановки, посвященные ноябрю 1941 года.

С 4 по 6 ноября на ВДНХ пройдёт патриотический фестиваль «День народного единства», где впервые будут представлены новые территории, вошедшие в состав России. Вырученные средства от продажи билетов на платные мероприятия передадут на помощь жителям новых территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве пройдёт более 160 мероприятий, подготовленных ко Дню народного единства.

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