Москва, , 08:41 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать вопрос возможности создания прямого автомобильного сообщения между двумя горнолыжными курортами на Северном Кавказе — «Архыз» и Красная Поляна». Поручение сделано по итогам заседания президиума госсовета РФ, состоявшегося 6 сентября 2022 года.

«Архыз» зимой Пресс-служба «Кавказ. РФ»

«Правительству Российской Федерации совместно с МВД России и ФСБ России рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги между курортами «Архыз» (Карачаево-Черкесская Республика) и «Красная Поляна» (Краснодарский край)», — говорится в поручении президента, опубликованного на официальном сайте главы государства.

Правительство должно подготовить предложения по данному поручению главы государства в срок до 1 мая 2023 года. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД РФ Владимир Колокольцев и директор ФСБ России Александр Бортников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос об установлении железнодорожного сообщения между горными курортами Сочи и курортом «Архыз» в Карачаево-Черкесии поручил проработать Минстрою РФ, Минэкономразвития, Минтрансу заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Поручение должно быть исполнено до декабря 2022 года.

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