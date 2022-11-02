Ижевск, , 08:40 — REGNUM 3 ноября пять врачей будут направлены для оказания медицинской помощи в Вольск, где в настоящее время проходят боевое слаживание мобилизованные из Удмуртии. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своем telegram-канале.

Мобилизованные обеспечиваются полным обмундированием и экипировкой Александр Погожев © ИА REGNUM

«Это два терапевта, два инфекциониста и один психотерапевт. В части они пробудут несколько дней», — отметил глава региона.

Кроме того, готовится к отправке партия медикаментов, которая включает около 170 наименований. В первую очередь, это противовоспалительные, антибактериальные, противовирусные препараты и анальгетики.

Как сообщало ИА REGNUM, новую партию дополнительного снаряжения отвезли в военную часть, где находятся мобилизованные мужчины из Удмуртии, в конце октября. В состав груза вошли рюкзаки, балаклавы, теплые спальные мешки и сапоги, коврики, медикаменты, телефоны, техника для оргработы.

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