Москва, 2 ноября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) поддержал певицу Карна. val (Валентина Карнаухова) в её конфликте с Ларисой Долиной и Виктором Дробышем. Об этом 2 ноября сообщает портал StarHit.

Кадр из интервью для RTVI Баста

Баста обратил внимание, что Долина, будучи искушённым профессионалом, позволила себе весьма «некорректные высказывания» в адрес молодых исполнительниц, которые «поют свои песни, как умеют». «Людям в кайф петь песни», — сказал Баста, обратив внимание собеседников, что Карнаухова при этом не козыряет дипломом консерватории.

«Просто самоутверждаться, сколько там диезов… Я учился, мог бы ответить, но так не пою, как Лариса Долина», — заявил Баста. Аналогичным образом он оценил слова Дробыша, который резко высказался по поводу внешности Вали Карна. val.

Для справки: конфликт между Karna. val и Долиной произошёл в апреле 2021 года в эфире шоу «Музыкалити». Тогда Лариса Долина заявила, что её оппонентка не умеет петь и «ничего не знает о музыке».