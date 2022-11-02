Питтсбург, США, 2 ноября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. «Бостон Брюинз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 6:5.

Евгений Малкин

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились нападающие Сидни Кросби, Джош Арчибальд, Брайан Раст и Рикард Ракелль.

В составе «Бостона» точными бросками отметились нападающие Чарли Койл, Якуб Лауко, Брэд Маршан, Павел Заха, Тейлор Холл и защитник Хампус Линдхольм.

На сегодняшний день «Бостон» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 18 очков. «Питтсбург» идёт на 13-м месте в Восточной конференции с 10 очками.

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