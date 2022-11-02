Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Китай не проявляет интереса к обсуждению шагов по снижению риска, связанного с ядерным оружием, заявили высокопоставленные американские чиновники, передает агентство Reuters.

США и Китай Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Пентагон утверждает, что Китай проводит масштабное расширение своих ядерных сил и движется к тому, чтобы к 2030 году иметь 1000 ядерных боеголовок. Однако Пекин уже давно сопротивляется переговорам с Вашингтоном о контроле над вооружениями, утверждая, что Соединенные Штаты имеют гораздо больший арсенал.

Заместитель помощника госсекретаря по контролю над вооружениями Александра Белл заявила, что, несмотря на усилия США, Вашингтон и Пекин до сих пор не начали взаимодействие по этому вопросу.

«В качестве первого шага мы бы очень хотели провести с ними беседу о доктринах друг друга, о кризисной коммуникации, управлении кризисами», — сказала Белл на встрече Атлантического совета (организация, признанная в РФ нежелательной) и отметила, что Вашингтон ведет аналогичные переговоры с Россией уже несколько десятилетий.

Во время съезда Коммунистической партии в октябре Си Цзиньпин дал понять, что Китай будет укреплять свои стратегические силы сдерживания — этот термин часто используется для обозначения ядерного оружия.

Заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и политике противодействия оружию массового уничтожения Ричард Джонсон сказал, что США хотели бы начать разговор с Китаем по «более базовым вопросам», чем количество боеголовок.

«Если это аргумент, который приводит Пекин, то мы не просим его обсуждать количество. Мы говорим: давайте разговаривать о том, как установить какие-то защитные механизмы в наших отношениях, чтобы не было ненужных кризисов», — призвал он.

Читайте ранее в этом сюжете: В КНР осудили планы США по переброске бомбардировщиков в Австралию