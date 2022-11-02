Южно-Сахалинск, 2 ноября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. На Сахалине в Охе 2 ноября торжественно открыли девятиметровую стелу «Город трудовой доблести», сообщил в своём телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Память о Великой Отечественной войне

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В 1942 году жители Охи проложили нефтепровод на материк через Татарский пролив, через который было прокачено 3 млн тонн нефти.

«К примеру, танки, участвовавшие в Курской битве, были заправлены дизельным топливом, произведенным из охинской нефти», — написал Лимаренко.

Охе звание «Город трудовой доблести» присвоено по указу президента России Владимира Путина.

«Поздравляю жителей Охи с ее торжественным открытием. Уверен, она станет гордостью для нынешнего и последующих поколений охинцев и всех островитян», — отметил губернатор области.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественное открытие стелы «Чита — город трудовой доблести» состоится 7 ноября, в 18:00 местного времени. Монумент располагается на перекрёстке улиц Ленина и Полины Осипенко.