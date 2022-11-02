Ереван, 2 ноября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Предстоятель Армянской апостольской церкви католикос Гарегин II принял 1 ноября депутата Европарламента, соучредителя группы дружбы Европейского парламента с Нагорным Карабахом Петера Ван Далена и возглавляемую им делегацию в кафедральном соборе Святого Эчмиадзина под Ереваном. Об этом сообщает пресс-служба церкви.

David1010 Католикос Всех Армян Гарегин II

«Католикос Всех Армян подчеркнул важность поддержки международным сообществом, выразив надежду, что дружественные страны, международные структуры, в том числе Совет Европы, выразят чёткую позицию и предпримут шаги по сдерживанию экспансионистских амбиций Азербайджана», — сообщили в пресс-службе.

По мнению каталикоса, политика Баку дестабилизирует ситуацию в регионе и угрожает безопасности народа Нагорного Карабаха. Он также сожалением отметил, что Армения понесла людские и территориальные потери в ходе боёв на армяно-азербайджанской границе 13 и 14 октября.

Отмечается, что гости пообещали предать огласке происходящее в регионе и помочь преодолеть проблемы. Также на встрече обсудили «уничтожение и присвоение» Азербайджаном армянского духовно-культурного наследия на подконтрольных ему землях Нагорного Карабаха.