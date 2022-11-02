Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Спецоперация Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР идёт в полном соответствии с международным и гуманитарным правом. Об этом 2 ноября заявил заместитель главы российской делегации на Первом комитете ГА ООН Константин Воронцов в ходе своего выступления в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

Z Иван Шилов © ИА REGNUM

Как подчеркнул Воронцов, Россия отвергает как необоснованные любые обвинения по поводу проведения ВС РФ специальной военной операции.

«Спецоперация проводится в полном соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы российской делегации ООН Константин Воронцов заявил, что Россия призывает США и их партнёров предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информацию о якобы имеющихся в Сирии химических объектах, из-за которых по сирийской территории наносилось удары в 2017 и 2018 годах.