Анадырь, , 08:22 — REGNUM И. о. замгубернатора Чукотки Владислав Набиев побывал в учебной воинской части, где проходят боевую подготовку и боевое слаживание мобилизованные, ознакомился с условиями пребывания и подготовки военнослужащих, пообщался с бойцами и командованием, сообщили в пресс-службе правительства округа.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Встретился с парнями в учебной части, пообщались. Выслушал всех, после чего ещё персонально записал индивидуальные вопросы. Взял данные на оплату ЖКУ, у кого маме, у кого жене, кто брату просил оплачивать, а кто-то даже семье погибшего друга. Будем адресно решать эти задачи, чтобы ребята не переживали о близких, а успешно прошли боевую подготовку и были готовы к выполнению задач специальной военной операции», — рассказал Владислав Набиев.

Он заверил, что все парни продолжат службу в одном полку. Командира полка ещё не назначили, но установлен контакт с его замполитом. По заверениям командира дивизии, где сейчас располагаются мобилизованные, полное обмундирование и специальное снаряжение бойцам выдадут непосредственно в зоне спецоперации. Дополнительно, по просьбе мобилизованных, власти Чукотки закупят и передадут обмундирование и снаряжение.

Набиев передал собранные региональным отделением ОНФ посылки от родственников с необходимыми вещами, детскими рисунками и письмами.

«Если чукотским резервистам что-нибудь понадобится, то их оперативно обеспечат всем необходимым», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, как обучают на полигонах мобилизованных в Хабаровском крае, посмотрел и рассказал председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ, пенсионер правоохранительной службы Виктор Пархоменко.