Москва, 2 ноября 2022, 08:23 — REGNUM На станциях Московского центрального кольца (МЦК) все турникеты после обновления оборудования начнут принимать банковские карты, сообщается 2 ноября на портале мэра столицы.
Всего на станциях МЦК планируют заменить около 250 турникетов. Новые турникеты имеют преимущества — при оплате банковской картой они срабатывают более чем в два раза быстрее, а при помощи Face Pay — в три раза.
На экране турникета отображается подробная информация о билете: сколько осталось поездок, дней до окончания действия «Единого» или средств на балансе «Кошелька».
Как сообщало ИА REGNUM, более 800 млн поездок совершено пассажирами МЦК с сентября 2016 года.
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