Тампа, США, 2 ноября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Nhl.com Никита Кучеров

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал две результативные передачи. На счету российского защитника Михаила Сергачёва гол и один голевой пас. Также отличились Алекс Киллорн и Брейден Пойнт.

В составе «Оттавы» точными бросками отметились нападающие Дилан Гэмбрелл, Мэтью Жозеф и Клод Жиру.

На сегодняшний день «Тампа» занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 12 очков. «Оттава» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с восемью очками.

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