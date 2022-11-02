Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Россия призывает к США и их партнёрам предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информацию о якобы имеющихся в Сирии химических объектах, из-за которых по сирийской территории наносилось удары в 2017 и 2018 годах. Об этом 2 ноября заявил заместитель главы российской делегации на Первом комитете ГА ООН Константин Воронцов в ходе своего выступления в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Как отметил Воронцов, то, что больше всех кричащие о якобы имеющей место «российской дезинформации» Великобритания, США и Франция, с помощью ложного предлога в 2017 и 2018 годах совершали акты агрессии против Сирии, не является удивительным.

«Целями этих ракетных ударов якобы были некие военно-химические объекты Дамаска. Хотелось бы спросить: когда планируется заявление об этих объектах в ОЗХО? Или пяти лет, прошедших с 2017 года, вам для этого мало? Или вы считаете, что за это время все уже обо всём забыли, и ваша ложь сойдет вам с рук?», — заявил он.

Также замглавы делегации РФ посоветовал «борцам с безнаказанностью» показать свои «идеалы» в действии, например, побороться с безнаказанностью США за убийство ими иранского генерала Касема Сулеймани, который занимал высокий пост в другом государстве — члене ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из США Джо Байденом могли пройти в случае, если бы американская сторона захотела прислушаться к озабоченностям Москвы и снова начать обсуждение гарантий безопасности.