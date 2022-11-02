Москва, , 08:19 — REGNUM Частичная мобилизация завершена, но указа об этом не будет, так как он не предусмотрен законом, отметила депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ).

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Агрессия и вооруженный конфликт против РФ, которые стали основанием для объявления частичной мобилизации, однако, никуда не исчезли, констатировала парламентарий.

«В указе «Об объявлении частичной мобилизации» нет предписания, с какого момента или события он перестает действовать. Следовательно, его отсутствие дает возможность в любой момент инициировать последующие мобилизационные мероприятия, если таковые понадобятся», — разъяснила Филатова в телеграм-канале.

Это и есть ответ на все вопросы, резюмировала она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Армении и Азербайджана заявил, что призыв завершен, «поставлена точка». При этом он добавил, что обсудит с юристами, нужен ли для этого отдельный указ.

Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о завершении мероприятий по частичной мобилизации в стране. Задача по частичной мобилизации 300 тыс. человек выполнена, сказал министр.

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