Республика Корея, , 08:19 — REGNUM В октябре 2022 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 109,21 пункта, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Инфляция Pixabay.com

Согласно опубликованным данным, темпы роста показателя оказались на 0,1% выше, чем сентябре. Базовая инфляция без учёта нестабильных цен на продукты питания и нефть составила 4,2%.

Известно, что темпы роста показателя превышают 2%, целевой показатель Банка Кореи в среднесрочной перспективе, 19-й месяц подряд.

Стоимость нефтепродуктов увеличилась на 10,7%, сельскохозяйственной, рыбной продукции и продукции животноводства — на 5,2%, овощей — на 21,6%, переработанных пищевых продуктов — на 9,5%. Цены на коммунальные услуги выросли на 23,1%, на личные услуги — на 6,4%, предметы первой необходимости — на 6,5%.

Эксперты прогнозируют, что инфляция будет превышать 5% по крайней мере до конца первого квартала 2023 года.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.