Москва, , 08:17 — REGNUM Воздушно-космические силы России в ходе спецоперации неоднократно наносили высокоточные удары по военным объектам на территории б. УССР новыми крылатыми ракетами Х-32, известными как «убийцы авианосцев». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Бомбардировщики Ту-22М3 Mil.ru

«В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры [киевской] стороны», — сказал источник.

По его словам, в результате была полностью подтверждена способность ракет в боевых условиях эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты.

Для ее применения были переоборудованы некоторые строевые самолеты предыдущей модификации Ту-22М3, добавил источник.