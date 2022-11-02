Москва, 2 ноября 2022, 08:17 — REGNUM Воздушно-космические силы России в ходе спецоперации неоднократно наносили высокоточные удары по военным объектам на территории б. УССР новыми крылатыми ракетами Х-32, известными как «убийцы авианосцев». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
По его словам, в результате была полностью подтверждена способность ракет в боевых условиях эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты.
Для ее применения были переоборудованы некоторые строевые самолеты предыдущей модификации Ту-22М3, добавил источник.