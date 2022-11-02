Ереван, 2 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Президент Армении Ваагн Хачатурян 1 ноября принял прибывшего в Ереван депутат Межлиса (парламета) Турции от прокурдской Демократической партии народов Гаро Пайлана. Об этом сообщает пресс-служба армянского президента.

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«В ходе беседы обсуждался широкий круг вопросов, связанных с процессом нормализации армяно-турецких отношений, возможности и перспективы открытия границ между двумя государствами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили урегулирование карабахского конфликта, а также вопросы, касающиеся установления мира в регионе. Пайлан заявил, что готов внести свой вклад в решение обсуждаемых проблем.

Стоит отметить, что Пайлан известен выступлениями по поводу геноцида армян в Турции. За это он подвергается там нападкам.