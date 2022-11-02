Сент-Пол, США, , 08:15 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Кирилл Капризов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль, ещё по шайбе забросили форварды Мэйсон Шоу и Мэтт Болди. У «Монреаля» точным броском отметился нападающий Ник Судзуки.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 11 очков. «Монреаль» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 10 очками.

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