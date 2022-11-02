Сент-Пол, США, 2 ноября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль, ещё по шайбе забросили форварды Мэйсон Шоу и Мэтт Болди. У «Монреаля» точным броском отметился нападающий Ник Судзуки.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 11 очков. «Монреаль» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 10 очками.

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