Бали, Индонезия, , 08:13 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призывает религиозных лидеров увеличить вклад в решение мировых проблем, чтобы уменьшить соперничество и прекратить войны во имя мира во всем мире, сообщает Antara.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

«Важно, чтобы религиозные лидеры работали вместе, чтобы увеличить свой вклад в решение мировых проблем, уменьшить соперничество и остановить войны во имя мира во всем мире», — заявил президент Индонезии на открытии Религиозного форума G20 на Бали.

Джоко Видодо объяснил, что религиозные деятели стали важной частью борьбы Индонезии за независимость. Эти религиозные деятели также сыграли важную роль в объединении Индонезии в 1945 году.

«Добро пожаловать на конференцию R20. Надеюсь, мы сможем достичь взаимопонимания и согласия, чтобы религия внесла больший вклад в цивилизацию и человечество, а также в более счастливый мир», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, Религиозный форум «Большой двадцатки» или R20 был официально открыт на индонезийском острове Бали, 2 ноября.

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