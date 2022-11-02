Токио, 2 ноября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. ВВС США с начала ноября начинают менять дислоцированные на своей базе Кадена на Окинаве (Япония) устаревшие истребители F-15 на многоцелевые самолёты пятого поколения F-22 Raptor. Об этом со ссылкой на министерство обороны сообщает газета Nikkei.

F-22 Raptor

Сейчас на базе Кадена имеется 50 F-15, более десяти из которых в течение нескольких недель будут отправлены в США на модернизацию. На Окинаве их заменят размещаемые на временной основе F-22, обладающие большим боевым потенциалом и значительно меньшей заметностью для радаров противника.

Отмечается, что командование ВВС США ещё не определилось с тем, какие боевые машины будут размещены на Окинаве на ротационной или постоянной основе. Кадена является крупнейшей иностранной базой ВВС США, способной принимать все типы самолётов, в том числе тяжёлые стратегические бомбардировщики.

Как сообщало ИА REGNUM, США собираются разместить на севере Австралии до шести бомбардировщиков B-52 с ядерными боеголовками.