Одесса, Украина, 2 ноября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Одессе, временно оккупированной террористическим режимом Киева. Об этом 2 ноября сообщил советник главы так называемой прокиевской администрации Одесской области Сергей Братчук в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«Тревога! Все в укрытия», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Киеве изучают вариант открытия примерно 1 тысячи пунктов обогрева в случае полного отсутствия электроэнергии, а также воды и теплоснабжения.