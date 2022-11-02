Северск, Томская область, , 08:10 — REGNUM В Росприроднадзор обратились жители Томской области с заявлением о загрязнении реки Томь в районе города Северск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мазут Penza350.ru

По словам руководителя ведомства Светланы Радионовой, граждане жалуются, что местами вода в реке начала напоминать тягучий мазут.

«Инспекторы Росприроднадзора выехали на место, осмотрели загрязнённую реку и береговую линию. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды — содержание нефтепродуктов в некоторых точках превышено до 286 раз!» — рассказала она.

Информация об этом была передана в городскую администрацию для ликвидации последствий загрязнения. Виновные пока не найдены, проверка продолжается. Росприроднадзор взял ситуацию на контроль.