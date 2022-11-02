Уфа, 2 ноября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Депутаты государственного собрания Башкирии предложили предоставлять ежемесячные пожизненные выплаты победителям, серебряным и бронзовым медалистам Олимпийских, Сурдлимпийских и Паралимпийских игр, а также их тренерам. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба регионального парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Олимпийские чемпионы

«Спортивная карьера чаще всего бывает яркой, но короткой. Человек полностью посвящает спорту детство и юность, в молодости достигает пика физической формы и в молодости же завершает карьеру. А потом жизнь может сложиться по-разному, и не факт, что высокие спортивные достижения прошлого принесут стабильность и доход в будущем», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания регионаКонстантина Толкачева.

По его слова, гарантированные государством ежемесячные стипендии обеспечили бы социальную поддержку гражданам, которые прославили Башкирию, привлекли бы в профессиональный спорт больше потенциальных звезд, стали бы вкладом в развитие спорта высоких достижений.

Сообщается, что в настоящее время в Башкирии постоянно проживают пять чемпионов Олимпийских игр и шесть бронзовых медалистов, восемь сурдлимпийских чемпионов, четыре серебряных и один бронзовый призер Сурдлимпийских игр, 16 паралимпийских чемпионов, четыре серебряных и девять бронзовых призеров Паралимпийских игр.

Отмечается, что в Башкирии также проживают девять тренеров победителей Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр, четыре тренера серебряных медалистов и три — бронзовых.

Толкачев добавил, что ежемесячные выплаты установлены в Московской области, Москве, в Татарии, Новосибирской, Иркутской областях, в Краснодарском крае и других регионах России. При этом размер ежемесячной выплаты золотым медалистам составляет от 32 тысяч до 90 тысяч рублей в зависимости от экономических возможностей субъекта Российской Федерации.

Депутаты в Башкирии предложили установить критерии для начисления стипендии. Так, спортсмен должен постоянно проживать Башкирии и в момент высшего спортивного достижения он должен числиться в основном составе сборной Башкирии. Спортсмены, которые выступают параллельным зачетом, должны завоевать награду за Башкирию как за основной регион.

По предварительным данным, предоставление ежемесячной выплаты спортсменам обойдется бюджету Башкирии в 27 млн рублей ежегодно, тренерам — 6,9 млн рублей.