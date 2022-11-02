Пекин, , 08:08 — REGNUM Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и председатель КНР Си Цзиньпин наградил генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга медалью дружбы Китайской Народной Республики, сообщает 1 ноября газета China Daily.

Нгуен Фу Чонг Presidential Communications Operations Office

Церемония состоялась в Зале народных собраний в Пекине 31 октября. Член Политбюро ЦК КПК, член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И зачитал приказ о награждении. Си вручил медаль Чонгу, назвав его убежденным марксистом, близким товарищем и искренним другом КПК.

По словам Си Цзиньпина, благодаря его большому вниманию и личному подвижничеству, традиционная дружба между двумя партиями и странами укрепилась, политическое взаимное доверие усилиолсь, практическое сотрудничество углубилось, а обмены и взаимное обучение стали более тесными.

Медаль отражает дружеские чувства КПК и китайского народа к Чонгу и вьетнамскому народу, символизирует глубокую дружбу между Китаем и Вьетнамом как «товарищами и братьями» и воплощает горячую надежду двух партий и двух народов на лучшее будущее вместе, сказал Си Цзиньпин.

Отметив, что Китай и Вьетнам являются добрыми соседями и друзьями «не разлей вода» Си Цзиньпин сказал, что две страны являются единомышленниками и партнерами с общим будущим, приверженными делу мира и прогресса человечества.

На пути продвижения социалистической модернизации двух стран КПК готова сотрудничать с КПВ во главе с Чонгом, чтобы унаследовать традиционную дружбу, созданную и тщательно культивируемую Мао Цзэдуном, Хо Ши Мином и другими лидерами старшего поколения двух партий и двух стран.

Чонг сказал, что он искренне благодарен Си за награждение его медалью, которая полностью отражает чувство дружбы КПК, китайского правительства и китайского народа по отношению к КПВ, вьетнамскому правительству и народу, а также к вьетнамским лидерам. Это также является большим источником вдохновения для долгосрочной приверженности Вьетнама вьетнамско-китайской дружбе.

Он сказал, что для него это большая честь, и он будет работать с вьетнамским народом на своем посту, чтобы продолжать придерживаться социалистического пути, постоянно укреплять и углублять вьетнамско-китайские дружественные отношения как отношениям между «товарищами и братьями» и совместно реализовывать светлое будущее.

Чонг также выразил надежду, что вьетнамско-китайская дружба будет длиться вечно, и что вьетнамско-китайские отношения станут моделью международных отношений из поколения в поколение. После церемонии награждения Си и Чонг провели чаепитие, чтобы поговорить о традиционной дружбе и перспективах развития между двумя партиями и странами.