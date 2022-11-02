Якутск, , 08:16 — REGNUM Учащиеся Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина приготовили домашнюю выпечку для военнослужащих. Студенты обратились в Единый координационный центр в Москве и поинтересовались, чем могут помочь бойцам, сообщил в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

Пирожки Wikimedia.org

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«В разных уголках нашей страны есть люди, готовые помочь нашим бойцам. Отрадно, что среди них есть и много молодых людей», — отметил он.

Студенты, которые напекли пирожков для военнослужащих из Якутии, учатся на четвёртом курсе. Они собрались все вместе после учёбы, чтобы порадовать защитников Родины домашней выпечкой. Пирожки они передали командиру республиканского добровольческого отряда «Боотур» Александру Колесову.

«От всей души благодарю за неравнодушие, заботу и высокую гражданскую позицию! Молодцы!», — подчеркнул Айсен Николаев

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие из отряда «Боотур» вернулись домой после выполнения всех поставленных перед ними боевых задач. Участники спецоперации заверили, что чувствовали поддержку якутян, и это придавало им сил.