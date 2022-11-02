Студенты московского училища испекли для бойцов из Якутии пирожки
Якутск, 2 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Учащиеся Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина приготовили домашнюю выпечку для военнослужащих. Студенты обратились в Единый координационный центр в Москве и поинтересовались, чем могут помочь бойцам, сообщил в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.
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Студенты, которые напекли пирожков для военнослужащих из Якутии, учатся на четвёртом курсе. Они собрались все вместе после учёбы, чтобы порадовать защитников Родины домашней выпечкой. Пирожки они передали командиру республиканского добровольческого отряда «Боотур» Александру Колесову.
Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие из отряда «Боотур» вернулись домой после выполнения всех поставленных перед ними боевых задач. Участники спецоперации заверили, что чувствовали поддержку якутян, и это придавало им сил.