Салехард, , 08:03 — REGNUM Федеральная налоговая служба России обратилась с банкротными претензиями к компании, работающей в сфере добычи нефти, — ООО «Ноябрьское». Соответствующий иск арбитраж Ямало-Ненецкого автономного округа пока не принял к производству и дату первого заседания не определил, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Исковое заявление было подано 1 ноября 2022 года. Причиной назван долг в размере 491 086 719,3 рубля.

В качестве арбитражного управляющего предлагается участник союза арбитражных управляющих «Возрождение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года к компании уже подавали банкротный иск. Истцом всё также была ФНС РФ, но в марте 2022 года дело прекратили.