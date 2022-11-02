Салехард, 2 ноября 2022, 08:03 — REGNUM Федеральная налоговая служба России обратилась с банкротными претензиями к компании, работающей в сфере добычи нефти, — ООО «Ноябрьское». Соответствующий иск арбитраж Ямало-Ненецкого автономного округа пока не принял к производству и дату первого заседания не определил, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление было подано 1 ноября 2022 года. Причиной назван долг в размере 491 086 719,3 рубля.
В качестве арбитражного управляющего предлагается участник союза арбитражных управляющих «Возрождение».
В едином государственном реестре юридических лиц ООО зарегистрировано с 2017 года. Ранее актив принадлежал АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», но с января 2022 года новым владельцем является ООО «Центральная геологическая компания» (собственники — Ольга Некрасова, Дмитрий Камышев и Олеся Марцевич). Доля ООО числится в залоге банка «Солидарность». По итогам 2021 года выручка «Ноябрьского» составила 3,1 млрд рублей при чистом убытке — 105,1 млн рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года к компании уже подавали банкротный иск. Истцом всё также была ФНС РФ, но в марте 2022 года дело прекратили.