Хабаровск, , 08:00 — REGNUM Как обучают на полигонах мобилизованных в Хабаровском крае, посмотрел и рассказал председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ, пенсионер правоохранительной службы Виктор Пархоменко.

Артиллеристы на полигоне mil.ru

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По словам общественника, в штаб часто поступают обращения по вопросам подготовки мобилизованных в учебных центрах воинских частей. Многие родственники пишут, что не обучают, а отправляют без подготовки на фронт.

«Народный фронт выехал на полигон, посмотрел, как проводится обучение призванных по тактической подготовке, обороне и захвату условного населенного пункта. Мы не в первый раз наблюдаем учения, и видим, как навыки бойцов с каждым днём становятся слаженнее и чувствуется коллективная ответственность в составе взвода, роты по выполнению поставленной задачи.

Такие занятия заканчиваются разбором полётов, которые проводят инструктора и командиры, где и кто допустил ошибку либо наоборот выполнил задание на «отлично». В обсуждение включаются бойцы, самостоятельно обговаривают боевую ситуацию и ищут пути решения.

Если вы знаете, когда и из какой части мобилизованных для участия в СВО отправляют без подготовки, пишите нам», — сообщается в телеграм-канале регионального ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко побывал в добровольческом отряде «Тигр» на ночных учебных стрельбах.