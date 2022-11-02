Пекин, 2 ноября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Китай и Вьетнам опубликовали совместное заявление о дальнейшем укреплении и углублении всеобъемлющего стратегического сотрудничества между двумя странами на третий день визита Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга в Китай, сообщает 2 ноября газета Global Times.

Kremlin.ru Нгуен Фу Чонг

По словам китайских аналитиков, в совместном заявлении подчеркивается приверженность двух стран развитию здоровых и стабильных двусторонних отношений в стратегической и долгосрочной перспективе в период больших перемен в мире, а также их совместная непоколебимая приверженность руководству коммунистических партий.

Документ задает ключевой тон китайско-вьетнамским отношениям в условиях сложной глобальной ситуации и исторических изменений, невиданных за столетие. Обе стороны откровенно изучили области разногласий и договорились надлежащим образом их урегулировать, включая морские вопросы. Плодотворное предъявление результатов свидетельствует об успехе визита Нгуена в Китай, отметили они.

Мир переживает глубоко сложные и непредсказуемые исторические изменения и вступает в новый период бурных перемен, отметили обе стороны в совместном заявлении. Китай и Вьетнам будут настаивать на рассмотрении и развитии двусторонних отношений в стратегической и долгосрочной перспективе и содействии долгосрочному здоровому и стабильному развитию китайско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства в области сотрудничества в новую эпоху.

Обе стороны договорились поддерживать в рабочем состоянии механизм Китайско-вьетнамского руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству и координировать планирование и содействовать обменам и сотрудничеству между двумя странами в области иностранных дел, обороны, безопасности и правоохранительных органов. Обе стороны также будут сотрудничать в целях усиления борьбы с терроризмом и противодействия цветным революциям.

Высшие руководители стран провели углубленный и откровенный обмен мнениями по морским вопросам и согласились с тем, что крайне важно надлежащим образом урегулировать разногласия и поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море, а также договорились надлежащим образом решать морские проблемы и вносить вклад в долгосрочную региональную безопасность. Обе стороны договорились продолжать придерживаться важного консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, и искать базовое и долгосрочное решение, приемлемое для обеих сторон, говорится в совместном заявлении.

Обе стороны договорились активно содействовать консультациям по совместному развитию морского судоходства и консультациям по делимитации морских районов за пределами залива Бейбу и готовы продолжать активно осуществлять сотрудничество в морских районах с низкой чувствительностью.

Они договорились продолжать содействовать полному и эффективному осуществлению Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море, разрешать разногласия на море, воздерживаться от действий, которые осложняют ситуацию и расширяют споры, поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море и поощрять морское сотрудничество.

Документ задает ключевой тон китайско-вьетнамским отношениям, в то время как мир сталкивается с изменениями, невиданными за столетие и омраченными конкуренцией великих держав, раздуваемой США. В частности, в нем разъясняется, как Китай и Вьетнам должны активизировать свое развитие и сотрудничество, сообщил Global Times директор Исследовательского центра по безопасности на море между Китаем и АСЕАН при Университете национальностей Гуанси Гэ Хунлян.

Визит и последовавшие за ним достижения указывают на то, что две коммунистические партии продолжают традицию общения по вопросам управления страной и способствуют развитию двусторонних связей, заявил Гэ. Плодотворные результаты, опубликованные обеими сторонами, демонстрируют, что визит Нгуена в Китай был весьма успешным, заявил Global Times директор Центра исследований Юго-Восточной Азии Китайской академии общественных наук Сюй Липин.

«Визит Нгуена укрепил двустороннее политическое взаимное доверие и стратегическое общение, показав, что межпартийное общение становится все более важным в китайско-вьетнамских отношениях», — сказал он.

Сюй сказал, что китайско-вьетнамское взаимодействие на высоком уровне и стратегическая коммуникация происходят в условиях, когда и Китай, и Вьетнам являются социалистическими странами и сталкиваются с некоторыми расхождениями в нынешнем сложном международном ландшафте.

Эксперт отметил, что одним из основных моментов совместного заявления является то, что обе стороны еще больше расширили и углубили сотрудничество в области политической безопасности.

«Например, обе стороны продемонстрировали глубокое понимание сотрудничества в защите безопасности социалистической системы и правления коммунистической партии», — сказал Сюй.

В совместном заявлении обе стороны также подчеркнули необходимость неуклонно придерживаться руководства коммунистической партии, придерживаться пути социализма, который соответствует особенностям национальных условий, укреплять солидарность и сотрудничество, обмениваться и учиться друг у друга, а также совместно углублять свои понимание законов управления коммунистической партией, социалистического строительства и социального развития.

«Это посылает сильный сигнал внешнему миру — Китай и Вьетнам обладают политической волей твердо придерживаться курса на социализм и способны должным образом урегулировать разногласия, что является новым стимулом для регионального мира и стабильности», — сказал Сюй.

С тех пор как Китай и Вьетнам нормализовали свои отношения более 30 лет назад, они установили всеобъемлющее стратегическое партнерство в 2008 году, и две страны поддерживают связь на всех уровнях и работают совместно, чтобы усилить синергию в стратегиях развития, облегчить практическое сотрудничество, содействовать культурным и межличностным обменам и продвигать региональная связь.

Вьетнамская сторона подтвердила в заявлении свою твердую приверженность принципу «одного Китая», что она поддерживает мирное развитие двух сторон Тайваньского пролива и воссоединение Китая, решительно выступает против любых форм тайваньской сепаратистской деятельности и последовательно поддерживает принцип невмешательства во внутренние дела всех стран, и не развивает никаких официальных отношений с островом Тайвань, за что Китай выразил свою высокую признательность.