Донецк, 2 ноября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка и Макеевка были обстреляны вооружёнными формированиями киевского террористического режима. Об этом 2 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны бандеровцев был зафиксирован в 06:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 06:57 боевики ВСУ выпустили два снаряда калибра 155 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приморском крае обсуждается инициатива введения льготных условий при поступлении в вузы участников спецоперации.