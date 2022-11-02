Вашингтон, 2 ноября 2022, 07:58 — REGNUM Президент США Джо Байден допустил оговорку в названии тропического урагана «Иэн», назвав его «Иваном». Речь американского лидера была посвящена мерам правительства страны по поддержке экономики.

Джо Байден
Джо Байден
Gage Skidmore

Глава Белого дому сразу же поправил себя и правильно выговорил название циклона, который ударил по штату Флорида в конце сентября и привел разрушительным последствиям в регионе.

«В прошлый раз я посещал Флориду почти месяц назад из-за урагана «Иван». «Иэн», извините», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за удара урагана «Иэн» по США в стране погибли 127 человек. 120 жертв приходится на Флориду.

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