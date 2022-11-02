Вашингтон, 2 ноября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден допустил оговорку в названии тропического урагана «Иэн», назвав его «Иваном». Речь американского лидера была посвящена мерам правительства страны по поддержке экономики.

Gage Skidmore Джо Байден

Глава Белого дому сразу же поправил себя и правильно выговорил название циклона, который ударил по штату Флорида в конце сентября и привел разрушительным последствиям в регионе.

«В прошлый раз я посещал Флориду почти месяц назад из-за урагана «Иван». «Иэн», извините», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за удара урагана «Иэн» по США в стране погибли 127 человек. 120 жертв приходится на Флориду.