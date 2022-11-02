Манила, , 07:57 — REGNUM Как минимум 121 человек стал жертвой тропического шторма «Налджи», который обрушился на Филиппины. Об этом 2 ноября сообщил в своём отчёте Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Шторм Godunderstands.americanbible.org

Всего под воздействие стихии попали 3,18 млн человек, 869,2 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома. В 13 регионах страны было зарегистрировано более 1,33 тыс. происшествий, связанных с прохождением тропического шторма, в том числе наводнения и оползни. Ущерб был нанесён 141 объекту инфраструктуры и оценивается в $15,4 млн. Был повреждён 121 мост и 480 автодорог, а также уничтожены 2,1 тыс. жилых домов.

В результате удара стихии погиб 121 человек, пострадали 103 человека, ещё как минимум 36 человек числятся пропавшими без вести.

Тропический шторм «Налджи» обрушился на север Филиппин 29 октября и стал вторым по своей разрушительной силе для страны штормом в текущем году. Зону филиппинской ответственности шторм покинул 31 октября.

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