Абакан, , 07:54 — REGNUM В Хакасии 40-летнюю жительницу Абакана признали виновной в причинении смерти по неосторожности сыну. Ребёнок погиб, выпав из окна квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Окна дома Дарья Антонова © ИА REGNUM

Трагедия произошла утром 6 июня 2022 года. По данным следствия, женщина ушла на работу, оставив пятилетнего мальчика одного в квартире на 15 этаже, пока тот спал. Отец ребёнка был на вахте, а сестра ночевала у подруги.

«Ребёнок, оставшись без присмотра взрослых, подвинул табурет к окну, встал на подоконник, открыл створку окна и, оперевшись телом на москитную сетку, перевалился через оконный проем и выпал из окна на улицу, упав с высоты пятнадцатого этажа», — отметили в ведомстве.

В результате мальчик скончался на месте происшествия. По итогам слушаний осужденную приговорили к 6 месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком 6 месяцев.

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